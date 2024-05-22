В StrategEast поделились планами по проектам в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - StrategEast намерена помочь чиновникам из стран Центральной Азии в большей степени овладеть инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сказал Trend президент StrategEast Анатолий Моткин.

"Наряду с теми проектами, которые мы уже проводим, StrategEast собирается помочь чиновникам из стран Центральной Азии в большей степени овладеть инструментами искусственного интеллекта, созданного мировыми техно-лидерами, cреди которых Google, Nvidia, Microsoft и Amazon Web Services (AWS). Помимо обучения государственных чиновников, которым инструменты ИИ нужны для работы, мы в ближайшее время запустим несколько программ по обучению студентов и разработчиков в странах Центральной Азии наиболее передовым технологиям. Эти технологии помогут им быть конкурентными на мировом IT-рынке", – сказал президент StrategEast.

Он отметил, что компания планирует запустить проект партнерства с Oracle Academy.

"В рамках проекта мы будем обучать профессоров университетов Центральной Азии, помогая им вывести их знания на более высокий уровень, согласно требованиям международных IT-компаний, которые планируют нанимать их выпускников. Также мы планируем помогать самим университетам приводить программу обучения в соответствии с ожиданиями глобальной IT-индустрии", - сказал А.Моткин.

Он также сообщил, что StrategEast продолжит выводить сервисные и продуктовые компании из стран Центральной Азии на рынок Персидского залива, где для них открываются новые возможности.

Отметим, что StrategEast - ведущая независимая организация, работающая над развитием цифровой экономики Евразии в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, агентствами по развитию, глобальными технологическими компаниями и правительствами стран Евразии.

StrategEast - некоммерческая организация с офисами в США, Украине, Грузии, Кыргызстане и Казахстане.