Кыргызстан и Евросоюз подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз и Кыргызстан подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии, передает Trend.

ЕС считает подписание документа значимой вехой в укреплении двусторонних отношений.

Как отмечается в пресс-релизе, соглашение создаст новую правовую основу для усиления политического диалога и углубления сотрудничества в различных взаимовыгодных областях. Среди них торговля и инвестиции, устойчивое развитие и связь, исследования и инновации, образование, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, а также верховенство закона, права человека и гражданское общество. Документ также позволяет укреплять сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности, включая вопросы предотвращения конфликтов и кризисного регулирования, снижения рисков, кибербезопасности, региональной стабильности, контроля над вооружениями и экспортного контроля.

Подписанием соглашения ЕС и Кыргызская Республика подтверждают свою приверженность принципам и нормам международного права, а также укреплению мира, стабильности и безопасности на основе эффективной многосторонности.

Отметим, что в Брюсселе с официальным визитом находится президент Кыргызстана Садыр Жапаров. 25 июня он встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.