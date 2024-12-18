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Адылбек Касымалиев назначен главой Кабмина Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 18 декабря 2024 10:50 (UTC +04:00)
Адылбек Касымалиев назначен главой Кабмина Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев назначен председателем Кабинета министров – руководителем администрации президента Кыргызстана.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Также указами Жапарова Бакыт Сыдыков назначен министром экономики и коммерции Кыргызстана, а Данияр Амангельдиев первым заместителем председателя Кабинета министров.

Напомним, что 16 декабря Акылбек Жапаров, занимавший пост председателя Кабинета министров, подал в отставку. Указ о его освобождении от должности подписал Президент Садыр Жапаров.

Акылбек Жапаров возглавлял Кабинет министров в течение трех лет — с 13 октября 2021 года.

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