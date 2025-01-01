Ж/д "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" станет новым историческим возрождением Великого Шелкового пути - Садыр Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" откроет новую эпоху в развитии транспортной инфраструктуры Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом говорится в новогоднем поздравлении президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Накануне мы заложили первый камень в строительство железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан», которая откроет новую эпоху в развитии транспортной инфраструктуры Центральной Азии.

Этот путь предоставит новые возможности для всего региона, укрепит экономику и улучшит жизнь миллионов людей. Соединяя народы Востока и Запада, он станет новым историческим возрождением Великого Шелкового пути", - отметил Жапаров.

Президент Кыргызстана также сказал, в новом году страна продолжит привлекать иностранные инвестиции, создавать благоприятные условия для предпринимательства, развивать науку, образование, инновации, IT-сектор, «зелёную» экономику и цифровые технологии.

"Особое внимание будет уделено открытию промышленных предприятий, созданию новых рабочих мест и повышению доходов населения. Социальная сфера выйдет на новый уровень. Таким образом, вместе с вами мы построим новый Кыргызстан", - сказал он.