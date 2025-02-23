Венгрия о путях укрепления таможенного сотрудничества с Узбекистаном и Кыргызстаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Венгрия стремится к усилению таможенного сотрудничества с Узбекистаном и Кыргызстаном.

Об этом заявила заместитель руководителя Департамента международных связей Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Жужа Кечкеш в эксклюзивном интервью Trend.

По ее словам, кыргызская таможенная служба выступила с инициативой сотрудничества в области обучения и повышения квалификации специалистов.

"Соглашение, связанное с этой инициативой, было подписано 6 ноября 2024 года в Бишкеке в ходе саммита Организации тюркских государств (ОТГ). Реализация подписанного документа может начаться в первой половине 2025 года", – отметила она.

Кечкеш также подчеркнула, что Венгрия поддерживает тесные связи с Узбекистаном, что подтверждает соглашение о таможенном сотрудничестве, заключенное в 2022 году.

"В 2024 году мы провели несколько раундов обсуждений по вопросам будущего сотрудничества. В 2025 году запланирована программа обмена для узбекских коллег. Следует отметить, что взаимодействие с третьими странами осуществляется с полным учетом обязательств Венгрии как государства-члена Европейского Союза", – добавила она.

По ее словам, в рамках таможенного сотрудничества с Узбекистаном узбекская сторона проявила интерес к следующим направлениям: контроль международных курьерских и почтовых отправлений, борьба с контрабандой наркотиков через почтовые службы, опыт венгерских таможенных органов в сфере цифровизации, применение искусственного интеллекта в системе управления рисками, а также обучение таможенных сотрудников.

"Кроме того, рассматриваются возможности сотрудничества в рамках Всемирной таможенной организации", - сказала представитель таможенного органа Венгрии.

Кечкеш напомнила, что Венгрия присоединилась к ОТГ в качестве наблюдателя в 2018 году и с тех пор активно работает над укреплением отношений с государствами-членами.

"Наше стремление к сотрудничеству основано на общих исторических и культурных связях, а также отражает стратегическую политику "Открытия на Восток", которая является приоритетом правительства Венгрии. Эта политика направлена на углубление экономических, культурных и политических партнерств со странами Центральной Азии и тюркоязычного мира.

В сфере таможни и торговли мы видим огромный потенциал для укрепления сотрудничества, что позволит открыть новые возможности для экономического роста, снизить барьеры и упростить торговые процессы между нашими странами. Такие платформы дают нам возможность обмениваться опытом, делиться передовыми практиками и совместно решать общие задачи. Эти усилия критически важны для создания более интегрированной, эффективной и инновационной таможенной системы, которая принесет пользу всем нашим странам", – подчеркнула она.

Кечкеш отметила, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии высоко ценит отношения не только с ОТГ в целом, но и с каждым государством-участником на двусторонней основе.

"Такие партнерства усиливают наши многосторонние инициативы и подтверждают нашу приверженность принципам сотрудничества и взаимного развития. Как страна-наблюдатель в ОТГ, мы были бы рады организовать в этом году в Будапеште неформальную встречу глав таможенных служб государств-членов организации. Это мероприятие предоставит платформу для обсуждения конкретных шагов по углублению сотрудничества, особенно в области модернизации таможенных процессов, цифровой торговли и регионального торгового упрощения.

Мы твердо убеждены, что сотрудничество в таможенной сфере и торговле – это не просто технический процесс, а важнейший фактор нашего общего процветания. Работая вместе, мы можем обеспечить большую взаимосвязанность наших регионов и лучше подготовиться к вызовам и возможностям XXI века", – заключила она.

X: @Lyaman_Zeyn