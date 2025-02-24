Обсуждены перспективы кыргызско-казахстанского сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили текущее состояние и будущее кыргызско-казахстанского сотрудничества во время переговоров в узком составе в Астане.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы проведения 7-го заседания Высшего межгосударственного совета и 2-го заседания межрегионального форума, подписание Комплексного плана сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном на 2025-2027 годы.

Напомним, что сегодня А.Касымалиев прибыл с официальным визитом в Казахстан. В ходе официального визита глава кыргызского правительства также встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это первый официальный визит А. Касымалиева в иностранное государство после назначения на пост председателя Кабинета министров.