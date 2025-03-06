Президент Вьетнама приглашен посетить Кыргызстан с официальным визитом

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил Президента Вьетнама Лыонг Там Куанга посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Приглашение передал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев на встрече с Лыонг Там Куангом в ходе своего официального визита во Вьетнам.

"Мы высоко ценим исторические связи между нашими народами, основанные на взаимном уважении, поддержке, общем стремлении к справедливости, независимости и процветанию. Кыргызская Республика готова вывести двусторонние отношения с Социалистической Республикой Вьетнам на новый уровень. Считаю, что для дальнейшего укрепления сотрудничества необходимо активизировать политические контакты на высоком уровне, регулярно организовывать межправительственные консультации, содействовать обмену визитами официальных делегаций", - сказал Касымалиев.

В свою очередь Президент Вьетнама направил приветствие Садыру Жапарову. Он отметил, что укрепляются двусторонние отношения стран и выразил заинтересованность в выводе сотрудничества между двумя странами на новый уровень.

"Ваш официальный визит в нашу страну откроет новую страницу в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Вьетнамом", - сказал Лыонг Там Куанг.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных областях. Особое внимание было уделено вопросам укрепления торгово-экономического взаимодействия, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества.