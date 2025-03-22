Швейцария назвала объем инвестиций в Кыргызстан (Эксклюзив)

БИШКЕК /Trend/ - С момента обретения независимости Кыргызстаном в 1991 году Швейцария инвестировала более 520 миллионов долларов в развитие сотрудничества с Кыргызстаном, что в среднем составляет более 20 миллионов долларов в год, сказал Trend посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер.

Посол подчеркнул, что отношения между Швейцарией и Кыргызстаном очень крепкие, о чём свидетельствует успешный визит министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Кыргызстан в июле 2024 года.

По словам дипломата, важными стали встречи Кассиса с президентом Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым. В своём выступлении Кассис отметил, что Кыргызстан остаётся приоритетным партнером для Швейцарии, и ожидается, что высокоуровневые визиты продолжатся.

"Еще одним признаком нашей приверженности сотрудничеству является визит на высоком уровне представителей двух наших агентств по развитию прошлой весной в Алайский и Чон-Алайский районы, а также город Нарын и гидроэлектростанцию Ат-Башы", - сказал Бангертер.

Посол также отметил, что Кыргызстан и Швейцария поддерживают друг друга в ООН и других международных организациях.

"У нас есть тесное сотрудничество, когда речь идет о Всемирном банке и Международном валютном фонде, потому что мы находимся в одной группе с правом голоса. На самом деле все достаточно просто. В мире есть двести стран, и каждая не может выразить свое мнение отдельно в таких организациях, поэтому мы объединяемся. Кыргызстан и Швейцария входят в одну группу, что дает нам более весомый голос и позволяет быть лучше услышанными", - сказал Бангертер.