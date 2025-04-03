БИШКЕК /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность увеличения объема финансирования в Кыргызстане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана, об этом сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо на встрече с Президентом Садыром Жапаровым в Самарканде.

"В прошлом году средства, вложенные в реальный сектор экономики страны, составили 52 млн долларов США. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения объема финансирования. На 2024 год уже подписано 11 проектов, среди которых наиболее значимые – в сфере энергетики и ирригации", – сказала президент ЕБРР.

Кроме того, Одиль Рено-Бассо сообщила о старте проекта по расширению доступа к чистой питьевой воде. Финансирование предоставлено для 25 населенных пунктов, а общий объем инвестиций в эту инициативу составит 100 миллионов долларов США.

Также ожидается, что ЕБРР поддержит реконструкцию автомобильной дороги Кара-Балта – Чалдыбар, что позволит обеспечить выход на Транскаспийский международный маршрут.

Президент ЕБРР подчеркнула, что банк остается одним из крупнейших инвесторов в Кыргызстане. Она отметила, что с начала сотрудничества общий объем инвестиций в республику достиг порядка 1 миллиарда долларов США.