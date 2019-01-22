Объем торгового оборота в Таджикистане увеличился на 15,4%

22 января 2019 19:04 (UTC+04:00)

Объем товарооборота, особенно оптовой и розничной торговли в Таджикистане в 2018 году приобрел тенденцию к увеличению, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

По данным Агентства по статистике Таджикистана, за весь прошлый год оборот оптовой и розничной торговли увеличился на 15,4%, или более чем на 4,3 млрд. сомони по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах.

Общий объем оптового и розничного товарооборота рынков и других коммерческих структур составил более 21,2 млрд. сомони (более $2,2 млрд.). Из них на продовольственных, вещевых и смешанных рынках реализовано товаров на сумму более 8,9 млрд. сомони, или 42% к общему объему розничного товарооборота.

Животных реализовано на сумму свыше 1,8 млрд. сомони, грузовых и легковых автомобилей на 629,4 млн. сомони, нефтепродуктов и газа реализовано около 3,4 млрд. сомони.

Удельный вес продовольственных товаров в общем объеме оборота товаров составил 49,6%, или более 10,7 млрд. сомони, непродовольственных товаров 50,4%, или более 10,7 млрд. сомони.

В общем объеме продажи продовольственных товаров преобладают мясо и колбасные изделия (17,3%), сахар и кондитерские изделия (6,7%), мука и хлеб (11,2%), овощи (5,7%), растительное масло (3,7%).

Из непродовольственных товаров наибольший удельный вес приходится на нефтепродукты, ткань, автомобили и запасные части к ним, строительные материалы, обувь, электротовары.

Объем розничного товарооборота за январь-декабрь 2018 года на одного жителя республики, в среднем составил 2 тыс. 356 сомони.

Официальный курс на 22 января составляет 9,43 TJS/USD.

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