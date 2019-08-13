Душанбе в разы снизил пошлину для машин из Узбекистана

13 августа 2019 10:38 (UTC+04:00)

Таджикистан в разы снизил ставки страховых пошлин на въезд транспортных средств из Узбекистана на свою территорию. Теперь граждане Узбекистана выплачивают за въезд на легковом автомобиле на территорию Таджикистана 15-20 сомони( около $2), в зависимости от объема двигателя своей автомашины, сообщает Trend со ссылкой на News.tj.

Ранее за проезд на легковом автомобиле в Таджикистан у узбекистанцев взималась государственная страховая пошлина в размере около $52, что практически равнозначно с установленными ранее ставками узбекской стороной.

Узбекистан снизил ставки на въезд таджикских авто в середине июня: с 14 июня граждане Таджикистана выплачивают за въезд на легковом автомобиле на территорию соседней республики примерно 15-20 сомони.

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