Таджикистан в разы увеличил экспорт медной руды в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года таджикский экспорт медной руды в Казахстан составил 87,2 миллиона долларов, что более чем в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2021 года (14 миллионов долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По ее данным, в количественном выражении таджикский экспорт медной руды в Казахстан в указанный период составил 40 086 тонн.

Также сообщается, что Таджикистан экспортировал в Казахстан руды и концентраты свинца и цинка на сумму 129,6 миллиона долларов.

Отметим, что в январе - июне 2022 года общий экспорт товаров из Таджикистана в Казахстан составил 245,1 миллиона долларов, что на 51,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (161,6 миллиона долларов).