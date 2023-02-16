Число погибших из-за схода лавин в Таджикистане выросло до 15

Число жертв, погибших из-за схода снежных лавин в Таджикистане, за сутки увеличилось до 15 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики, передает Trend.

"15 февраля в результате схода снежных лавин в разных регионах страны количество жертв увеличилось до 15 человек", - сообщили в пресс-центре.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Собеседник уточнил, что в городе Хорог и Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана погибли 14 человек, еще один - на 65-м км автодороги Душанбе-Варзоб (Варзобский район, прилегающий к столице - прим. ТАСС).

По данным ведомства, в Хороге 12 человек получили различные травмы, четыре дома полностью разрушены, 35 домов и пять хозяйственных объектов - частично пострадали. Областной комиссией по чрезвычайным ситуациям определяется ущерб.