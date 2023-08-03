Таджикистан увеличил производство электроэнергии в I полугодии 2023 года

БАКУ/Trend/ - В Таджикистане было произведено около 10,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в период с января по июнь 2023 года, что на 3,3 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend.

Согласно отчету Статистического агентства Таджикистана, около 95 процентов электроэнергии было произведено гидроэлектростанциями, в то время как оставшийся процент поступал от тепловых электростанций и небольших солнечных станций.

Отметим, что в настоящее время правительство Таджикистана активно занимается строительством ключевого энергетического проекта страны - Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС).

По словам премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды, Рогунская ГЭС будет способна вырабатывать 3,6 ГВт электроэнергии и иметь плотину высотой 335 метров. Это позволит экспортировать электроэнергию из Таджикистана в соседние страны.

Напомним, что по данным Министерства энергетики Таджикистана, в 2022 году страна произвела рекордное количество электроэнергии - примерно 21,4 миллиарда кВт*ч, что является самым высоким показателем с момента обретения независимости. Гидроэнергетические ресурсы страны оцениваются в 527 миллиардов кВт*ч в год.

За последние 30 лет Таджикистан построил и модернизировал 287 крупных и малых гидроэлектростанций и 50 подстанций, а также реконструировал 75 процентов своей энергетической инфраструктуры.