ЕС выделил Таджикистану €91 млн и готовит новую программу финансирования

БАКУ /Trend/ - Таджикистан получил €91 млн от Европейского союза в рамках первого этапа Многолетней индикативной программы (МИП) ЕС на 2021-2024 годы для реализации важных проектов в стране. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли Таджикистана после заседания подкомитета по развитию сотрудничества между страной и ЕС, передает Trend.

На встрече было отмечено, что новый этап МИП ЕС на 2024-2027 годы находится в стадии разработки, и его финансирование будет определено в 2024 году. Замглавы Минэкономразвития Таджикистана и посол ЕС в стране подчеркнули готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, представители ЕС выразили готовность выделить грант в €45 млн на энергетические проекты в Таджикистане. Министр сельского хозяйства Таджикистана также провел встречу с делегацией ЕС, где была обсуждена возможность сотрудничества и реализации проектов в сельском хозяйстве.

МИП ЕС для стран Центральной Азии была принята в 2014 году. В Таджикистане средства МИП использовались для развития цифровой экономики, укрепления человеческого потенциала и эффективного использования природных ресурсов.