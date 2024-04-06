В Таджикистане обязали оснащать все новые здания солнечными панелями

БАКУ /Trend/ - В Таджикистане ввели обязательное требование оснащать все новые и реконструируемые здания солнечными панелями в дополнение к обычным электросетям, передает Trend.

Это решение было утверждено Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве страны.

Новое требование распространяется на различные типы зданий, включая административные и общественные здания, жилые дома, производственные объекты, торговые и сервисные центры, парки развлечений, а также на дороги и улицы.

Контроль за соблюдением этого приказа будет осуществляться государственными инстанциями при рассмотрении проектов и приемке зданий в эксплуатацию.

Кроме того, в документе предусмотрены меры по регулированию цен на материалы и оборудование для солнечных энергосистем.

Таджикистан уже долгие годы сталкивается с проблемой энергодефицита. Более 98% электроэнергии в стране производится на гидроэлектростанциях, при этом лишь около 6,9% генерируется на тепловых станциях, а доля солнечной энергии составляет менее 0,001%. Министерство энергетики Таджикистана ранее отмечало, что быстрое таяние ледников из-за изменения климата оказывает негативное воздействие на энергетический сектор страны. В связи с этим правительство стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии для улучшения ситуации.