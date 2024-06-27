ЕАБР готов участвовать в финансировании проекта Рогунской ГЭС – председатель правления

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) готов участвовать в финансировании проекта Рогунской ГЭС.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на полях бизнес-форума в Алматы.

«Наше желание и готовность участвовать в финансировании этого проекта сохраняются. Мы представили официальное желание и согласие участвовать в международном синдикате, который сейчас организовывается под эгидой Исламского банка развития», - сказал Подгузов.

По его словам, банк ждет ответа от организаторов, министерства финансов Таджикистана по дальнейшим действиям.

«Но ресурсы под это мы готовы выделить. Свои предложения мы дали. Мы, естественно, в одиночку, как мы здесь обсуждаем, такой огромный проект не потянем, но в сообществе с другими международными финансовыми институтами готовы этим заниматься», - добавил Подгузов.

Отметим, что в Алматы проходят годовое собрание ЕАБР и бизнес-форум. Мероприятие продлится два дня - с 27-го по 28-е июня.