Таджикская авиакомпания начала регулярные полёты в Доху

ДУШАНБЕ/Trend/ - Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" начала регулярные полёты по маршруту Душанбе–Доха, совместно с компанией по продаже авиабилетов Fly.Tj.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Полёты будут осуществляться каждую неделю по четвергам. Время вылета из Душанбе — в 09:00, из Дохи — в 12:20 по местному времени. Время в пути между столицами Таджикистана и Катара составляет 3 часа 50 минут в одну сторону и 3 часа 40 минут — в обратном направлении.

На этом маршруте будут использоваться самолёты Boeing 737-800 и Boeing 737-900.

Ожидается, что выполнение рейсов между Душанбе и Дохой станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Таджикистаном и Катаром, особенно в сферах экономики, культуры, туризма и гуманитарного сотрудничества.

"Сомон Эйр" — член Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), национальный перевозчик Таджикистана, который также выполняет рейсы в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Иран, Саудовскую Аравию, Россию, Казахстан и Узбекистан.