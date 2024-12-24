Президент Таджикистана отбыл в Санкт-Петербург

ДУШАНБЕ/Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

В поездке Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник Президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов и другие официальные лица.

Отметим, что в ходе визита 24 декабря ожидается двусторонняя встреча Рахмона с Президентом России Владимиром Путином. 25-26 декабря в Санкт-Петербурге состоятся неформальные встречи лидеров СНГ и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).