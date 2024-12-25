Россия — главный стратегический партнёр Таджикистана - Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ/Trend/ - Россия является главным стратегическим партнёром Таджикистана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Кремля, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Завершающийся год был, я бы сказал, очень насыщенным для наших отношений: по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнёром Таджикистана, товарооборот увеличился почти на 20 процентов, активно развиваются связи в культурно-гуманитарной сфере. Готов сегодня обсудить с Вами эти и другие вопросы наших взаимоотношений, а также международную и региональную тематику, вопросы безопасности", - сказал Рахмон.

Президент России в ходе переговоров подчеркнул, что отношения между странами развиваются хорошими темпами.

"Таджикистан – наш надёжный союзник и хороший экономический партнёр. Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнёров Таджикистана, второе место – по объёму инвестиций: и в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение – небольшое, но тем не менее оно состоится", - сказал Путин.

Владимир Путин также отметил, что подготовлен план совместной работы межправкомиссии на ближайшие годы.

"Там очень хорошие направления взаимодействия, они выбраны неслучайно: всё, что подготовлено правительствами двух стран, направлено на развитие не только наших отношений, но и на осуществление именно тех проектов, в которых заинтересован Таджикистан как страна с быстро растущей и развивающейся экономикой. Мы рады всем вашим начинаниям, всем вашим успехам", - сказал Президент России.