БАКУ /Trend/ - Trend представляет обзор основных событий в энергетическом секторе Таджикистана в 2024 году.

В прошлом году основное внимание в энергетическом секторе Таджикистана уделялось модернизации гидроэлектростанций, расширению использования возобновляемых источников энергии, а также подключению к региональным энергетическим сетям.

Рогунская ГЭС

Рогунская ГЭС строится на реке Вахш и состоит из шести агрегатов, каждый из которых имеет мощность 600 МВт. На данный момент два агрегата уже введены в эксплуатацию, а третий планируется запустить в 2025 году. По оценкам министерства энергетики страны, после завершения строительства станция будет ежегодно производить более 17 миллиардов кВт/ч электроэнергии. После завершения проекта ГЭС будет обеспечивать электроэнергией около 10 миллионов человек в стране. Также планируется, что около 70 процентов произведённой электроэнергии будет экспортироваться в Казахстан и Узбекистан по доступным тарифам.

27 сентября 2024 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл линию подачи электроэнергии 220 кВ от распределительного устройства до электрической подстанции "Рогун" протяжённостью 12,7 км. Завершение этого проекта позволит передавать электроэнергию, производимую на Рогунской ГЭС, в единую энергетическую систему страны. Проект был реализован при поддержке правительства Таджикистана и международных партнёров на общую сумму 11 миллионов долларов.

Рогунская ГЭС — это один из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии. Строительство станции поддерживают международные финансовые институты, в том числе Исламский банк развития (ИБР), который в прошлом году выделил на проект 550 миллионов долларов, из которых 150 миллионов долларов предоставил сам банк, а оставшиеся 400 миллионов — арабские фонды развития. Также для первого этапа строительства ГЭС Всемирный банк выделил грант в размере 350 миллионов долларов.

Кроме того, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставил Таджикистану 270 миллионов долларов на строительство Рогунской ГЭС, а общий объём финансирования со стороны АБИИ составит 500 миллионов долларов. Дополнительно Кувейтский фонд арабского экономического развития выделил 16,7 миллиона долларов. Общее финансирования проекта фондом составит 100 миллионов долларов, которые будут выделяться поэтапно в течение нескольких лет.

По оценкам Всемирного банка, для завершения строительства Рогунской ГЭС потребуется 6,29 миллиарда долларов США, финансирование которых будет обеспечено за счёт доходов от проекта, внутренних ресурсов и партнёров по развитию

Проект CASA-1000

Проект CASA-1000 направлен на интеграцию энергетических систем Центральной и Южной Азии, с целью создания стабильной и эффективной линии электропередачи, которая обеспечит надежный экспорт электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан. Этот проект, инициированный еще в 2007 году, предусматривает передачу излишков электроэнергии в летнее время, когда производство в Таджикистане и Кыргызстане возрастает.

После завершения строительства система CASA-1000 будет включать в себя 1387 км линий электропередачи как переменного, так и постоянного тока высокого напряжения.

В прошлом году таджикская и кыргызская стороны завершили свои части проекта CASA-1000. Завершение строительства афганской части и начало эксплуатации линии планируются на 2026 год.

Подключение Таджикистана к Единой энергетической системе Центральной Азии

После 15 лет работы в изолированном режиме, с июня 2024 года Таджикистан вновь подключился к Объединённой энергетической системе Центральной Азии (ОЭС ЦА). Как сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, подключение осуществляется через высоковольтные линии электропередачи, а специалисты, прошедшие повышение квалификации, будут использовать новейшие технологические решения.

Напомним, что в 2009 году энергосистема Таджикистана была отделена от ОЭС ЦА из-за регулярных внеплановых отборов электроэнергии. Создание ОЭС Центральной Азии началось в 1960 году, когда узбекская энергосистема, энергосистемы юга Кыргызстана, севера Таджикистана и Шымкентский узел Южного Казахстана были подключены к параллельной работе на линиях электропередачи напряжением 110 и 220 кВ.

Кайраккумская ГЭС

7 сентября 2024 года в Согдийской области Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил три гидроагрегата Кайраккумской ГЭС после завершения масштабной реконструкции.

Гидроэлектростанция состоит из шести агрегатов, последний из которых был введён в эксплуатацию ещё в 1957 году с проектной мощностью 21 МВт. За 68 лет эксплуатации оборудование устарело, и мощность станции сократилась на 12 МВт.

С 2019 года по инициативе Президента Рахмона была начата полномасштабная модернизация станции. За пять лет работы были полностью обновлены гидроагрегаты № 4, 5 и 6, и мощность каждого из них была увеличена с 19 до 29 МВт. В ходе реконструкции было заменено оборудование в машинном зале, трансформаторы, системы управления турбинами и водонапорным давлением. Установлены новые трансформаторы мощностью 40 МВт, поставленные из Европы. Вместо устаревшего распределительного оборудования был установлен элегазовый распределительный аппарат. Также были укреплены конструкции плотины, обновлено оборудование на агрегате № 2, а пять грузоподъёмных кранов прошли полную реконструкцию.

После завершения всех работ, включая запуск оставшихся агрегатов до 2026 года, среднегодовое производство электроэнергии на станции вырастет с 580 до 850 миллионов кВт·ч.

Сотрудничество с иностранными партнерами

Таджикистан продолжает работать с иностранными партнерами по развитию энергетики. В Согдийской области, в городе Гулистон, 23 февраля прошло 6-е заседание Совместной рабочей группы по водным ресурсам трансграничных рек Центральной Азии между Таджикистаном и Узбекистаном. Во время мероприятия состоялось открытие модернизированных гидропостов "Патар" и "Сарват", которые теперь автоматически отслеживают расход воды в реальном времени. Это улучшит управление водными ресурсами в регионе.

Также было подписано соглашение между министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана и Корейским институтом развития технологий о строительстве солнечных электростанций и систем хранения энергии в Согдийской области и Горно-Бадахшанской автономной области. Проект предполагает установку двух солнечных электростанций мощностью по 3 МВт каждая и накопителей энергии мощностью 0,5 МВт·ч в каждой области.

Важным событием стал визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, в ходе которого 22 августа был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере нефти и газа между министерствами энергетики Таджикистана и Казахстана.

Кроме того, 27 сентября 2024 года было подписано соглашение между ОАО "Памир Энерджи" и швейцарской консалтинговой компанией "Gruner Stucky" о технико-экономическом обосновании строительства гидроэлектростанции "Чарсем". Эта станция мощностью 14 МВт будет расположена на реке Гунд в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области и станет важной частью энергетического потенциала региона.

Сокращение коммерческих потерь электроэнергии

В Таджикистане активно ведется работа по сокращению коммерческих потерь электроэнергии. Одним из ключевых шагов является внедрение системы учёта с использованием цифровых приборов. По словам министра Д. Джумы, это позволит значительно снизить потери, которые, по плану, должны уменьшиться до 10 процентов. Уже сейчас успешные проекты по снижению потерь реализуются в районе Сино столицы при поддержке местных инвесторов. Ранее аналогичные проекты были осуществлены в Горно-Бадахшанской области и Худжанде, где потери электроэнергии удалось снизить до 6-8 процентов.

Кроме того, в рамках модернизации энергетической инфраструктуры Таджикистана планируется оснащение всех потребителей "умными счётчиками" к 2027 году. Эти устройства позволят более точно контролировать потребление энергии и обеспечат прозрачность в расчетах.

Среди важных инициатив в Таджикистане стоит отметить проект обязательного использования солнечных электросистем при строительстве и реконструкции зданий. В апреле 2024 года Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана утвердил приказ, который предписывает установку солнечных панелей на зданиях, наряду с обычной электросетью. Солнечные панели будут обеспечивать дополнительное производство энергии и возможность её накопления для ночного использования, что поможет снизить нагрузку на общую энергосистему и повысить энергоэффективность.

В дополнение к этому в Таджикистане продолжается работа над проектом нового закона "Об энергетике", который должен полностью урегулировать отношения в энергетической сфере, включая систему учёта и биллинга в электросетях страны. Законопроект разрабатывается при поддержке Европейского союза и в тесном сотрудничестве с правовыми органами, министерствами и ведомствами Таджикистана. Ожидается, что новый закон создаст необходимые условия для полноценного функционирования энергетического рынка, в том числе для формирования компаний, занимающихся производством, передачей и распределением электроэнергии.

К другим важным проектам относится ввод в эксплуатацию электрической подстанции 110/10 кВ "Дусти" в районе Рудаки. Эта подстанция обеспечивает электроснабжение нескольких сельских районов и промышленных предприятий, а также позволяет разгрузить уже существующие подстанции "Дарёканор" и "Мадад".

Кроме того, 27 сентября 2024 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл высоковольтные линии электропередачи Хорог — Козидех и Сурхсангов — Ванч. Эти линии были построены при поддержке правительства Таджикистана и международных партнёров. Их общая длина составляет 84,5 километра. Линии 110 кВ Хорог — Козидех и 35 кВ Сурхсангов — Ванч помогут улучшить электроснабжение отдалённых сёл Ванчского, Шугнанского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской области.

Ранее эти районы получали электроэнергию через старые линии 10 кВ, которые не обеспечивали нужного уровня надёжности и качества. Замена их на новые высоковольтные линии 35 и 110 кВ увеличит пропускную способность и снизит количество аварий в энергетической системе региона.