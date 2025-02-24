Лидеры России и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество в ходе телефонного разговора.
Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем
российско-таджикистанского стратегического партнёрства и
союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию
взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и
культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности.
Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам
и ведомствам двух стран", - говорится сообщении.
Отмечается, что В.Путин и Э.Рахмон условились о графике личных контактов.
Напомним, что президент Таджикистана планирует принять участие в мероприятиях по случаю восьмидесятилетия победы в Великой отечественной войне 9 мая в Москве.