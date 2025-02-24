Лидеры России и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество в ходе телефонного разговора.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран", - говорится сообщении.



Отмечается, что В.Путин и Э.Рахмон условились о графике личных контактов.

Напомним, что президент Таджикистана планирует принять участие в мероприятиях по случаю восьмидесятилетия победы в Великой отечественной войне 9 мая в Москве.