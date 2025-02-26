Главы Таджикистана и Беларуси обсудили торгово-экономическое сотрудничество

ДУШАНБЕ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси.



Главы государств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, констатировали хорошую динамику в развитии отношений. Была подчеркнута важность в полной мере реализовать утвержденную ранее дорожную карту на 2022-2026 годы, уделив особое внимание укреплению кооперационных связей.

Отметим, что дипломатические отношения между Беларусью и Таджикистаном были установлены 5 сентября 1996 года. В 1997 году в Минске было открыто посольство Таджикистана, а в 2011 году – посольство Беларуси в Душанбе. В октябре 2022 года состоялся официальный визит Лукашенко в Таджикистан.