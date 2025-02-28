Президент Таджикистана одобрил проект соглашения c РФ о создании промышленного парка

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Эмомали Рахмон одобрил проект соглашения между правительствами Таджикистана и России о создании промышленного парка на территории Таджикистана.

Как сообщает в пятницу Trend, проект был утвержден на заседании правительства Таджикистана, которое также рассмотрело несколько других важных инициатив.

В частности, была обсуждена программа оздоровления объектов переработки урановых руд в стране на 2025-2030 годы. Цель программы — продолжение работ по нейтрализации и оздоровлению участков, загрязненных в процессе урановой переработки.

Кроме того, была представлена программа профессиональной подготовки и трудоустройства осужденных и лиц, освобожденных от наказания. Она направлена на создание условий для профессионального обучения и трудоустройства этих категорий граждан.

Эмомали Рахмон также дал указания министерствам и ведомствам для эффективной реализации этих программ. В завершение заседания были рассмотрены вопросы развития горной и текстильной промышленности, увеличения переработки полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции, а также обеспечения энергетической независимости через расширение производства электроэнергии, включая "зеленую" энергию.