Туркменистан и Турция обсудили вопросы делового партнерства

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифата Хисарджыклыоглу, говорится в сообщении туркменского правительства.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным направлениям туркмено-турецкого взаимодействия.

Хисарджыклыоглу подтвердил готовность деловых кругов Турции и далее принимать активное участие в реализации масштабных преобразовательных программ и инфраструктурных проектов, осуществляемых в Туркменистане. При этом отмечалась высокая перспективность туркменского рынка.

"Как подчёркивалось, надёжной основой эффективного сотрудничества между двумя странами выступают договорённости, достигнутые на высшем уровне, созданная солидная нормативно-правовая база, а также узы дружбы и историко-культурная общность, объединяющие народы Туркменистана и Турции", -сказано в сообщении.

В данном контексте отмечалось наличие благоприятных перспектив для расширения спектра двустороннего товарооборота, стимулирования инвестиционной активности, реализации новых совместных проектов.

Значимая роль в углублении и диверсификации продуктивных контактов отводится деятельности межправительственной туркмено-турецкой комиссии и совместного делового совета, а также отраслевым выставкам и бизнес-форумам, проводимым на регулярной основе.

Турецкие компании в Туркменистане реализуют масштабные проекты в таких секторах, как транспорт, ТЭК, коммуникация, сельское хозяйство, строительство, торговля, управление водными ресурсами.

В настоящее время в Туркменистане зарегистрировано около 600 предприятий с турецким капиталом.

(Автор: Гусейн Гасанов)