В Туркменбаши состоялись туркмено-азербайджанские деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменбаши состоялась туркмено-азербайджанская рабочая встреча на уровне правительственных делегаций двух стран по вопросам парнёрства в ключевых отраслях, сообщает в среду государственное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Как подчёркивалось, Туркменистан и Азербайджан располагают мощным ресурсным, экономическим и транспортно-коммуникационным потенциалом, практическая реализация которого отвечает как обоюдным интересам, так и целям устойчивого развития в региональном и глобальном измерении.

В данном контексте предметом обсуждения стали возможности активизации сотрудничества в таких стратегических сферах, как топливно-энергетический сектор и транспорт.

"Обладая внушительными запасами углеводородного сырья и современной отраслевой инфраструктурой, Туркменистан и Азербайджан претворяют в жизнь стратегию, основанную на принципах диверсификации маршрутов поставок энергоносителей на мировые рынки, что открывает широкие перспективы для плодотворного взаимодействия, выхода на новые совместные проекты в данной сфере",- отмечает ТДХ.

Большое значение также придаётся реализации масштабных проектов по созданию транзитно-транспортных коридоров и логистических узлов с задействованием потенциала различных видов транспорта, и в частности, водного и железнодорожного, морских портов двух соседних стран.

"И здесь с геополитической и геоэкономической точек зрения Туркменистан и Азербайджан имеют очень выгодные позиции".

Как отмечалось, последовательное претворение в жизнь договоренностей послужат наращиванию экономического партнёрства, увеличению объёмов и диверсификации взаимного торгового оборота, стимулированию инвестиционной активности, и в целом всемерному укреплению туркмено-азербайджанских отношений.

В информации говорится, что 8 августа 2017 года в Баку на высшем уровне была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

"Этот важнейший документ открыл новую страницу в истории межгосударственных отношений, подтвердив неизменное стремление сторон и в дальнейшем всемерно развивать плодотворные связи, опираясь на узы дружбы и добрососедства, принципы равноправия и конструктивности и обоюдную добрую волю".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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