В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проект торгово-экономического соглашения по Каспию

12 марта 2018 22:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде начала работу очередная встреча представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Встреча организована министерством иностранных дел Туркменистана, министерством финансов и экономики и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

Во встрече приняли участие руководители, ведущие специалисты и эксперты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Как было отмечено в ходе совещания, за прошедший период была проделана большая работа по практической реализации ранее достигнутых договорённостей.

Значительно продвинулся процесс согласования ряда новых нормативно-правовых документов, которые намечено подписать в пятистороннем формате. В их ряду – Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами, призванное способствовать всестороннему укреплению и расширению взаимовыгодных экономических связей, располагающих внушительным потенциалом.

Как подчеркивалось участниками переговоров, проект Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами, разработанный туркменской стороной, нацелен на активизацию взаимовыгодных торгово-экономических связей между прикаспийскими странами.

Особое внимание в ходе заседания было уделено инициативе о создании постоянно действующего Каспийского экономического форума, призванного стать переговорной площадкой для представителей правительственных и деловых кругов прикаспийских государств.

Во время двухдневной работы планируется обсуждение проекта Соглашения, а также обмен мнениями и согласование позиций по отдельным статьям соглашения.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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