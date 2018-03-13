ООН поддержала проект транзитного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан

АШХАБАД /Trend/ - На очередном заседании Совета Безопасности ООН была единогласно принята резолюция о поддержке международных усилий по содействию Афганистану, говорится в обращении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по этому случаю.

В этом документе Совбеза ООН особая роль отводится реализуемым мерам по возрождению социально-экономической инфраструктуры Афганистана.

Совет Безопасности на основе выдвинутых инициатив поддержал усилия по укреплению экономического сотрудничества в регионе и настоятельно призвал все страны проводить необходимую работу в данном направлении.

В числе этих инициатив и соглашение о создании транзитного, торгового и транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция («Lapis Lazuli»).

Напомним, что в ноябре 2017 года Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал это соглашение, которое до этого было подписано в Ашхабаде на уровне высокопоставленных лиц МИД Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Ожидается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее – от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов.

Проект задуман с целью увеличения экономической интеграции региона и объемов торговли.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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