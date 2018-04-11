Избран глава торгово-промышленной палаты Туркменистана

11 апреля 2018 11:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председателем правления торгово-промышленной палаты (ТПП) Туркменистана избран заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров, говорится в сообщении государственного агентства «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Это кадровое решение было принято на заседании правления ТПП, в соответствии с уставом данного ведомства.

В информации ТДХ также говорится, что бывший руководитель ТПП Бабагылыч Гылыджов был освобождён от своих обязанностей, ввиду резкой критики в его адрес со стороны президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ходе недавнего заседания Кабинета министров страны "за не использование имеющихся возможностей и потенциала возглавляемой организации".

ТПП является общественно-хозяйственной организацией, объединяющей предприятия, организации, предпринимателей и их объединения, независимо от форм собственности, и призванной выражать и защищать их интересы, содействовать развитию национальной экономики, торгово-экономических и научно-технических связей с другими государствами.

ТПП Туркменистана представляет интересы своих членов и взаимодействует в отношении с государством и его органами. ТПП была создана в 1994 году в целях содействия развитию экономики Туркменистана, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, оказания содействия в установлении торгово-экономических, научных и технических связей с зарубежными партнерами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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