Туркменистан подает заявку на включение во всемирный реестр ЮНЕСКО уникальных природных объектов

АШХАБАД / Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с директором кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране Эстер Куиш-Ларош, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегаты отметили, что Туркменистан продолжает активную деятельность по подготовке ряда инициатив и предложений по включению во всемирный реестр ЮНЕСКО не только новых историко-культурных ценностей, но и уникальных природных объектов страны, сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями о перспективах партнерства, в том числе в области сохранения историко-архитектурных памятников туркменского народа. В список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее были внесены такие уникальные историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса.

В декабре 2017 года в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включено туркменское национальное искусство пения и танец куштдепди. На данном этапе, ведется работа по включению в этот список и искусства ахалтекинского коневодства, а в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – экосистемы Койтендага и государственного заповедника «Бадхыз».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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