Туркменистан и Беларусь подтвердили стратегический характер отношений

15 августа 2018 09:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Олегом Табанюховым, говорится в среду в сообщении посольства Беларуси в Ашхабаде.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия по ряду направлений.

Стороны подтвердили стратегический характер отношений двух стран, отметив их системность и высокий уровень взаимодействия, как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

Итоги состоявшейся встречи в очередной раз продемонстрировали взаимное стремление Беларуси и Туркменистана к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества, сказано в информации.

Отметим, что Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию и др.

С 2009 по 2017 годы в Туркменистан было поставлено около 6 тысяч тракторов марки МТЗ и более 10 тысяч грузовых автомобилей марки МАЗ. Конкретным примером эффективного сотрудничества является реализация проекта строительства в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.

Возведенный к марту 2017 года "Белгорхимпромом" комплекс стоимостью более одного миллиарда долларов рассчитан на производство 1 миллиона 400 тысяч тонн удобрений в год.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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