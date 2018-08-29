В Туркменистане аккредитован посол Бахрейна

АШХАБАД/ Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана

Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от чрезвычайного и

полномочного посла Бахрейна Эбрахима Юсуфа Аль Абдуллы, говорится в

сообщении государственного информационного агентства Туркмен довлет

хабарлары.

"В Королевстве Бахрейн высоко ценят и всецело поддерживают

проводимую туркменским лидером активную миролюбивую политику,

инициируемые важные международные инициативы, направленные на

всемерное упрочение основ стабильности и устойчивого развития, решение

глобальных транспортных, энергетических и экологических задач

современности", - приводятся в информации слова дипломата.

Состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия между двумя

странами, которые обладают широкими инфраструктурными возможностями и

экспортным потенциалом.

Отдельной темой встречи стали вопросы укрепления межпарламентских связей.

Дипломат был также принят в министерстве иностранных дел Туркменистана.

"Была отмечена важность организации встреч в верхах, для

дальнейшего вывода отношений на новый уровень", - сказано в информации

туркменского внешнеполитического ведомства.

В начале августа сообщалось, что Туркменистан и Бахрейн

договорились провести совместный деловой форум в Ашхабаде в конце

нынешнего года.

Говоря о заинтересованности в развитии сотрудничества в областях

торговли, науки и техники, стороны выразили заинтересованность в

создании межправительственной туркмено-бахрейнской комиссии по

экономическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что в феврале 2011 года президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов совершил официальный визит в Манаму, по

итогам которого был подписан пакет межправительственных документов.

Бердымухамедов призвал финансово-промышленные группы Бахрейна

инвестировать капиталы в перспективные отрасли страны, приступить к

созданию совместных предприятий в ведущих отраслях, основанных на

взаимных капиталовложениях.

Эксперты считают, что наличие в обеих странах

топливно-энергетических и перерабатывающих мощностей, их выгодное

географическое положение служат удобной платформой для взаимного

обмена опытом. Большими возможностями для сотрудничества две страны

располагают в транспортно-коммуникационной сфере и в таких отраслях,

как текстильная и туризм.

Из арабских стран на туркменском рынке активнее всего себя

проявляют ОАЭ, особенно в топливно-энергетическом секторе. Компания

Dragon Oil ведет добычу углеводородов в туркменском секторе Каспия, а

Petrofac приняла участие в промышленной разработке Галкыныш, второго

крупнейшего газового месторождения в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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