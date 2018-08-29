В Туркменистане аккредитован посол Бахрейна

АШХАБАД/ Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана
Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от чрезвычайного и
полномочного посла Бахрейна Эбрахима Юсуфа Аль Абдуллы, говорится в
сообщении государственного информационного агентства Туркмен довлет
хабарлары.
"В Королевстве Бахрейн высоко ценят и всецело поддерживают
проводимую туркменским лидером активную миролюбивую политику,
инициируемые важные международные инициативы, направленные на
всемерное упрочение основ стабильности и устойчивого развития, решение
глобальных транспортных, энергетических и экологических задач
современности", - приводятся в информации слова дипломата.
Состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия между двумя
странами, которые обладают широкими инфраструктурными возможностями и
экспортным потенциалом.
Отдельной темой встречи стали вопросы укрепления межпарламентских связей.
Дипломат был также принят в министерстве иностранных дел Туркменистана.
"Была отмечена важность организации встреч в верхах, для
дальнейшего вывода отношений на новый уровень", - сказано в информации
туркменского внешнеполитического ведомства.
В начале августа сообщалось, что Туркменистан и Бахрейн
договорились провести совместный деловой форум в Ашхабаде в конце
нынешнего года.
Говоря о заинтересованности в развитии сотрудничества в областях
торговли, науки и техники, стороны выразили заинтересованность в
создании межправительственной туркмено-бахрейнской комиссии по
экономическому сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что в феврале 2011 года президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов совершил официальный визит в Манаму, по
итогам которого был подписан пакет межправительственных документов.
Бердымухамедов призвал финансово-промышленные группы Бахрейна
инвестировать капиталы в перспективные отрасли страны, приступить к
созданию совместных предприятий в ведущих отраслях, основанных на
взаимных капиталовложениях.
Эксперты считают, что наличие в обеих странах
топливно-энергетических и перерабатывающих мощностей, их выгодное
географическое положение служат удобной платформой для взаимного
обмена опытом. Большими возможностями для сотрудничества две страны
располагают в транспортно-коммуникационной сфере и в таких отраслях,
как текстильная и туризм.
Из арабских стран на туркменском рынке активнее всего себя
проявляют ОАЭ, особенно в топливно-энергетическом секторе. Компания
Dragon Oil ведет добычу углеводородов в туркменском секторе Каспия, а
Petrofac приняла участие в промышленной разработке Галкыныш, второго
крупнейшего газового месторождения в мире.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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