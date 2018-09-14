Туркменистан проводит электрификацию железных дорог

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства указал на необходимость продолжить электрификацию железных дорог, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).



Глава государства отметил, что транспортная система Туркменистана имеет большие резервы производственных мощностей, позволяющие ей обеспечивать растущие объёмы перевозок грузов и пассажиров.



Президент указал на важность добиваться высокого качества работ, используя новейшие технологии, что должно обеспечить долгосрочную эксплуатацию железнодорожной системы страны, сообщает ТДХ .



Напомним, что в прошлом году сообщалось, что готовится проект по созданию акционерного общества открытого типа «Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги). При этом, планировалось, что данная служба будет пополняться современными локомотивами, работающими на электрических двигателях.



Ранее сообщалось, что железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, которая была введена в строй в 2014 году придаст мощный импульс развитию Прикаспийского региона. Общая протяженность магистрали, пролегающей от степей Казахстана через пустыню Каракумы до горной провинции Гулистан на севере Ирана, доведена до 900 километров.



Целью коридора Север-Юг является обеспечение транзитной связи стран Северной Европы и России со странами бассейна Персидского залива, Индийского океана и Юго-Восточной Азии через Иран. Являясь альтернативой морского маршрута через Суэцкий канал, международный транспортный коридор Север-Юг претендует, прежде всего, на контейнерный грузопоток.



В ноябре 2016 года состоялось церемония открытия новой железной дороги от туркменского города Атамурат до афганского населенного пункта Акина. Данный участок является частью транснационального железнодорожного проекта по маршруту Туркменистан-Афганистан- Таджикистан.



Новая дорога в итоге должна соединить афганский участок Акина–Андхой с отрезком Атамурат–Ымамназар в Туркменистане и Пянджем в Таджикистане.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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