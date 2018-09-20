Туркменистан и Япония расширяют деловое партнерство

20 сентября 2018 07:58 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией японской Kawasaki Heavy Industries ltd, возглавляемой президентом компании по энергетической системе и производственным разработкам Тацуя Ватанабэ, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями о возможности дальнейшего расширения партнерства. В частности, участники встречи рассмотрели вопросы развития взаимодействия в сфере промышленности и в области энергетики, сказано в материале.

Бизнесмен заявил о дальнейшей готовности принимать активное участие в реализации масштабных национальных проектов.

Отметим, что эта японская компания на днях ввела в строй завод по производству карбамида в прикаспийском городе Гарабагаз. Проект оценивается в $1,5 миллиард.

МИД Туркменистана в своем сообщении отметил продуктивный характер взаимодействия, установившегося между Туркменистаном и крупнейшими японскими компаниями.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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