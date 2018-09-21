Глава Туркменистана примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН

21 сентября 2018 12:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидается 29 сентября, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Согласно программе визита, запланированы также встречи на высшем уровне. Согласно приоритетным позициям официального Ашхабада на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованной в туркменских СМИ, Туркменистан предложит объявить 2019 год - «Годом мира и доверия» и провести в Ашхабаде конференцию по разоружению.

Туркменистан также предлагает наладить глобальное партнерство для защиты интересов молодежи. В этой связи Ашхабад готов принять у себя международный молодежный форум. Одной из основных тем форума станет подготовка предложений по структуре, составу, методам работы и другим вопросам новой организации. В предыдущий раз Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
TetraPak расширяет свое присутствие на туркменском рынке
Бизнес 12:54
Туркменистан ищет управленцев для газоперерабатывающего завода
Тендеры 10:31
В Туркменистане введен в строй завод по выпуску макаронных изделий
Бизнес 09:16
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:11
В Ашхабаде состоялась XXI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ФОТО)
Туркменистан 20 сентября 15:46
Туркменистан и Иран обсуждают совместные проекты в области рыбного хозяйства
Бизнес 20 сентября 12:54
Лента новостей
В Азербайджане снизился интерес к руководящим должностям госслужбы - Малейка Аббасзаде
Общество 13:15
Дональд Трамп: В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 13:10
TetraPak расширяет свое присутствие на туркменском рынке
Бизнес 12:54
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Политика 12:54
Креатив, романтика и дерзость Неделя моды в Лондоне (ФОТО)
Стиль 12:51
В Ташкенте завершён проект по внедрению электронных проездных карт
Бизнес 12:51
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО (ФОТО)
Политика 12:42
Сотрудничество с европейской хартией сулит большую выгоду для Азербайджана - экс-глава SOCAR
Энергетика 12:29
Азербайджанский фильм удостоен премии Жан-Люка Годара (ФОТО)
Культура 12:27