Глава Туркменистана примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН

АШХАБАД /Trend/ - Рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидается 29 сентября, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Согласно программе визита, запланированы также встречи на высшем уровне. Согласно приоритетным позициям официального Ашхабада на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованной в туркменских СМИ, Туркменистан предложит объявить 2019 год - «Годом мира и доверия» и провести в Ашхабаде конференцию по разоружению.

Туркменистан также предлагает наладить глобальное партнерство для защиты интересов молодежи. В этой связи Ашхабад готов принять у себя международный молодежный форум. Одной из основных тем форума станет подготовка предложений по структуре, составу, методам работы и другим вопросам новой организации. В предыдущий раз Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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