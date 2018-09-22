МИД Туркменистана выразило Таджикистану непонимание

22 сентября 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Туркменистана выразило таджикской стороне свое непонимание в связи с появившимся в средствах массовой информации заявлением Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Узбекистан Имоми Содик Ашурбойзода о том, что Душанбе намерен «отложить до лучших времен» идею строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению таджикского дипломата в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана

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