В Ашхабаде состоится региональный семинар ООН по противодействию терроризму

АШХАБАД /Trend/ - Региональный центр по превентивной дипломатии Центральной Азии (РЦПДЦА) при содействии туркменского правительства ведёт подготовку к региональному семинару по противодействию терроризму, который состоится 15 октября 2018 года, сообщает местный телеканал Алтын Асыр.

Туркменистан тесно координирует свою деятельность с ООН в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими угрозами, говорилось ранее в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства. Туркменистан сотрудничает с такими международными структурами, как контртеррористическое управление ООН и РЦПДЦА, штаб-квартира которой находится в туркменской столице.

Туркменистан принимает участие в реализации проекта реализуемого офисом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий контртеррористического центра ООН (ККТ) совместно с РЦПДЦА при поддержке Европейского союза и Норвегии.

В апреле 2018 года в Ашхабаде состоялось совещание высокого уровня на тему «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», а также была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку совместного плана действий для Центральной Азии. Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, приветствовал принятие странами Центральной Азии Ашхабадской декларации о противодействии терроризму, а также их постоянные усилия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и ее совместного плана действий для Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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