В Исламабаде провели презентацию газопроводного проекта ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - В Исламабаде состоялся семинар, посвященный оценке стратегического регионального значения проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие было организовано посольством Туркменистана в Пакистане совместно с исследовательским центром «Меасак». Эксперт исследовательского центра «Меасак» Абдул Рахман Билал провел презентацию, посвященную техническим особенностям ТАПИ, его будущему маршруту, вопросам финансирования и технико-экономического обоснования.

Генеральный директор «Меасак» Мухаммад Абдулла Гуль высоко оценил региональное значение газопровода ТАПИ, призванного объединять народы и обеспечить мир и стабильность в регионе, сказано в материале. Мухаммад Али Хан, государственный министр по делам Парламента Пакистана отметил, что проект ТАПИ послужит мостом между народами.

Во всех выступлениях газопровод ТАПИ был обозначен как проект призванный укрепить экономики стран региона, ускорить интеграцию и обеспечить мир и стабильность в регионе, сказано в информации. Общая протяженность газопровода ТАПИ ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок, который начали строить в декабре 2015 года составит 205 километров.

Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. Напомним, что 23 февраля 2018 года состоялась торжественная церемония начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ, который будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире. Возможные затраты проекта ТАПИ варьируются в пределах 8-10 миллиардов долларов.

Консорциум при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира. Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн «Туркменгаз» - имеющий контрольный пакет акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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