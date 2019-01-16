Туркменистан продвигает свои ковровые изделия в Европу

АШХАБАД /Trend/ - В Ганновере (ФРГ) на днях состоялась выставка «DOMOTEX-2019», в работе которой приняла участие делегация министерства текстильной промышленности Туркменистана, сообщает в среду Trend со ссылкой на информацию туркменского внешнеполитического ведомства.

Организатором мероприятия, в котором приняло участие около 1 400 организаций из более 60 стран мира, является выставочно-ярмарочная компания «Deutsche Messe АG».

На полях выставки состоялась серия встреч с заинтересованными компаниями и представителями деловых кругов, в ходе которых были обсуждены возможности налаживания сотрудничества для поставок на международные рынки ковровых изделий, производимых в Туркменистане.

Напомним, что государственное объединение «Туркменхалы» (Туркменковер) включает большую сеть действующих по стране предприятий художественного ковроделия, а также структурные подразделения, специализирующиеся на первичной обработке, прядении и крашении шерсти. На ковровых фабриках корпорации, наряду с орнаментальными, сюжетными коврами, ковровыми портретами и сувенирными изделиями, в основном производятся классические образцы туркменских ковров.

По технике исполнения и эстетическому содержанию туркменский ковер относится к разряду антиквариата. Одним из главных достоинств этого ковра является его высокая плотность, которая составляет от 200 до 400 тысяч и более узлов на один квадратный метр. Благодаря высокой плотности орнамент ковра четкий и выразительный.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)