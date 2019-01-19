Назначен посол Туркменистана в Индии

19 января 2019 09:20 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Индии назначен Шалар Гелдыназаров, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Отметим, что одним из актуальных направлений партнёрства считается транспорт. Изучаются возможности проекта транснационального коридора «Север-Юг» с задействованием потенциала морских портов двух стран, а также перспективы по развитию связей в сфере воздушного транспорта.

Туркменистан и Индия обсуждают и возможности партнерства в сферах химической промышленности и электроэнергетики.

Кроме того, особая роль в деловом партнерстве отведена проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) протяженностью 1840 километров и мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год.

Туркменистан приступил к строительству своего участка ТАПИ в декабре 2015 года. Первые поставки в Южную Азию ожидаются в 2020 году.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" закрепил за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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