В Туркменистане назначен министр сельского хозяйства

2 февраля 2019 09:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана назначен Магтымгулы Байрамдурдыев, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Отметим, что Туркменистан выращивает хлопок, пшеницу, рис и сахарную свеклу. В прикаспийской стране под хлопчатник отведены 545 тысяч гектаров земель. В прошлом году были собраны около 1,1 миллиона тонн хлопка, как и годом ранее.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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