В Ашхабаде проходят переговоры по соглашению в области поисково-спасательных работ на Каспии

12 марта 2019 09:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана проходит заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по согласованию проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве в проведении поисково-спасательных работ на Каспии, сообщает Trend во вторник со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

В качестве организаторов мероприятия, которое продлится до 13 марта, выступают МИД и Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. Эксперты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана вносят в текст документа свои предложения.

Отметим, что в Ашхабаде регулярно проводятся встречи по каспийской проблематике. Недавно состоялось заседание уполномоченных представителей по Протоколу о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море. В частности, рассматривались вопросы применения положений международных документов в области обеспечения безопасности мореплавания, в числе которых Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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