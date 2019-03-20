В Ашхабаде проведут международную торговую ярмарку

20 марта 2019 16:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Tрend/ - В Ашхабаде 10-11 апреля 2019 года состоится международная выставка-ярмарка и конференция «Торговля и услуги - 2019», сообщает Trend со ссылкой на организатора - торгово-промышленную палату Туркменистана.

В качестве организаторов также выступит министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Мероприятие нацелено на продвижение продукции сельского хозяйства, продовольственного комплекса и промышленности страны. Участники получат возможность установить деловые контакты.

В Туркменистане проводится индустриализация, направленная на увеличение объёмов производства импортозамещающей продукции и развитие экспорта.

На данном этапе продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и в иранском направлении. Туркменистан пытаясь преодолеть валютный дефицит ищет новые экспортные маршруты газа и проводит масштабную диверсификацию экономики.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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