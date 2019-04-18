Посольство Туркменистана в Баку организовало спортивные состязания под девизом «Здоровье и счастье» (ФОТО)

18 апреля 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках традиционно проводимого в Туркменистане месячника массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий под девизом «Здоровье и счастье» в Баку на базе спортивного комплекса Азербайджанского университета архитектуры и строительства дан старт спортивным состязаниям среди студентов по футболу, бегу на короткие дистанции и по силовым упражнениям (подтягивание на перекладине), сообщили Trend в посольстве Туркменистана в Баку.

Отмечается, что спортивное мероприятие было организовано посольством Туркменистана в Азербайджане совместно с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства.

"В спортивных состязаниях приняли участие студенческие команды из Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Сумгайытского государственного университета, Бакинского инженерного университета, а также спортивная команда «Яшлык», созданная из числа студентов из Туркменистана", - сказали в посольстве.

Согласно жеребьевке на футбольном турнире в первую группу вошли следующие команды: сборная команда туркменских студентов «Яшлык», команда Сумгайытского государственного университета и команда Бакинского инженерного университета, говорится в сообщении.

Во вторую группу попали футбольные команды Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, а также хозяева футбольного поля – команда Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

"На финальных играх футбольного турнира в качестве почетных гостей приняли участие руководители представленных высших учебных заведений и другие специально приглашенные гости. Победителям соревнований и активным участникам от имени посольства Туркменистана были вручены кубки, грамоты и памятные подарки. Следует отметить, что в Туркменистане в рамках инициативы Президента Гурбангулы Бердымухамедова ежегодно c пятого апреля по пятого мая проводится месячник массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий «Здоровье и счастья», приуроченный к отмечаемому седьмого апреля Всемирному дню здоровья", - отмечается в сообщении.

Согласно информации посольства, главной задачей проводимой масштабной физкультурно-оздоровительной акции является охрана здоровья народа, прежде всего, подрастающего поколения и развитие массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта.

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