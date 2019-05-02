Туркменистан презентовал в Узбекистане первый Каспийский экономический форум

2 мая 2019 15:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ташкенте был организован брифинг, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа в прикаспийском курорте «Аваза», сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии приняли участие представители ряда ведомств Узбекистана - МИД, министерства инвестиций и внешней торговли, министерства экономики, министерства транспорта, торгово-промышленной палаты.

Напомним, что на форуме ожидается обсуждение таких вопросов, как интенсификация торгово-экономических отношений, в том числе создание условий для выработки и реализации крупных инвестиционных проектов в различных областях.

Предстоящий Каспийский экономический форум является одним из стартовых событий стратегического характера в новейшей истории взаимоотношений наших стран, обусловленной функционированием важнейшего международно-правового документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанного 12 августа 2018 года по итогам V Саммита глав прикаспийских государств в Актау, говорится в комментарии "Туркмен довлет хабарлары".

В Координационном центре по подготовке и проведению Каспийского экономического форума, прорабатываются также программы проведения международной конференции и Каспийской выставки инновационных технологий.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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