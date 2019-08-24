В Ашхабаде пройдет международный строительный форум

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде 29-31 августа пройдет международная выставка-конференция "Türkmengurluşyk-2019", посвященная развитию строительной отрасли, сообщает Trend со ссылкой на торгово-промышленную палату страны.

В качестве организаторов также выступают министерство строительства и архитектуры Туркменистана, госконцерн «Туркменавтоеллары» (Туркменские автодороги). Ожидается участие около 140 компаний из России, Франции, Германии, Австрии, Китая, Турции, Республики Корея и других стран.

Основной акцент будет сделан на производстве новых видов отечественной продукции, продвижении их на международных рынках, говорится в сообщении.

Отметим, что в Туркменистане развернуто масштабное строительство порядка двух тысяч крупных объектов промышленного и социально-бытового назначения суммарной стоимостью свыше 30 миллиардов долларов США.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни. Контроль за соблюдением необходимых строительных норм осуществляет научно-исследовательский институт при министерстве строительства и архитектуры Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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