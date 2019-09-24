Назначен врио главы Госкомитета водного хозяйства Туркменистана

24 сентября 2019 13:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета водного хозяйства Туркменистана возложено на Джошмырата Седекова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Прежний глава этого ведомства Аннагелди Язмырадов временно освобождён от этой должности, говорится в другом указе.

Туркменистан граничит на суше с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

На реку Амударья приходится почти 90 процентов общего объема поступления воды в Туркменистане. Отметим, что в Туркменистане выращивают хлопок, пшеницу, рис и сахарную свеклу. Под хлопчатник отведено 545 тысяч гектаров земель, в этом году намечено собрать один миллион 50 тысяч тонн хлопка.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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