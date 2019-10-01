Туркменистан принял участие в форуме Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

АШХАБАД /Trend/ - Представители Туркменистана приняли участие в 14-й сессии Конференции участников Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС-14), которая состоялась в Нью-Дели (Индия), сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Подобные форумы устраиваются раз в два года и проводятся для обсуждения актуальных вопросов в области защиты земель и их рационального использования, сдерживания процессов опустынивания в аридных странах. Такой страной является и Туркменистан, большую часть территории которой занимают Каракумы.

Как сообщили участники форума, разговор коснулся и состояния бассейна Аральского моря, проблем пыльных бурь. В ходе заседаний обсуждались вопросы засухи, сотрудничества, разработки совместных проектов.

Итоговым документом стала Делийская министерская декларация, в которой обозначена приоритетность рекультивации земель и пастбищ, включая сохранение биоразнообразия и поддержания агробизнеса.

Отметим, что в Туркменистане пустыни занимают 80 процентов территории и один из первых в 1996 году ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием, приступив через год к реализации национального плана действий.

Страной накоплен уникальный в Центральной Азии опыт по предотвращению деградации земель и борьбе с опустыниванием, закреплению песков, изучении локальных условий пустыни после прокладки железных и автомобильных дорог и разработке природоохранных мероприятий при их строительстве и эксплуатации.

В мониторинговых исследованиях широко применяются дистанционные методы, используются космические снимки, получаемые со спутников. В работе по мониторингу процессов опустынивания особое внимание уделяется и региону, граничащему с Приаральем в контексте председательства страны в Международном фонде по спасению Арала (МФСА).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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