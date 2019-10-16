В Туркменистане вступил в силу закон о предпринимательстве

АШХАБАД /Trend/ - Вступил в силу закон «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ)» в новой редакции, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный документ.

Настоящий закон определяет правовую, организационную, экономическую основу деятельности СППТ, полномочия этой общественной организации расширяются.

Отметим, что СППТ объединяет свыше 23 тысяч представителей частного бизнеса, представительства открыты в Китае, ОАЭ, Австрии.

Союз принимает деятельное участие в развитии различных отраслей, создании инновационных производств по выпуску товаров, обладающих высокой конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках. Местные бизнесмены задействованы в сферах торговли, общественного питания, сельском хозяйстве, отраслях пищевой промышленности, текстильном, швейном, мебельном, обувном производстве.

Представители частного сектора ведут большую работу по линии образования, туризма и спорта, оказывают рекламные и издательские услуги. ССПТ задействован и на строительстве сотен объектов социально-культурной сферы, включая современные жилые дома, школы, детские сады, спорткомплексы

Предприниматели расширяют международное сотрудничество, ведут активную работу по созданию совместных производств, привлечению инвестиций в реализацию крупных проектов.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана является общественной организацией, объединяющей физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе частной и

(или) смешанной (объединённой) формы собственности (далее – члены Союза), призванной выражать и защищать права и законные интересы своих членов, содействовать развитию предпринимательства в Туркменистане.

Союз может осуществлять свою деятельность на территории Туркменистана, а также на территории других государств, где в соответствии с законодательством Туркменистана создана структурная единица Союза –

организация, отделение (филиал), представительство.

Союз является некоммерческим юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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