Запланирован визит президента Туркменистана в Италию

АШХАБАД /Trend/ - В ноябре 2019 года запланирован официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Италию, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Данный вопрос затрагивался в ходе визита делегации Туркменистана в Италию, которую возглавил заместитель министра иностранных дел страны Бердынияз Мятиев. Состоялись его переговоры с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурной областях. Также затрагивались вопросы, касающиеся предстоящего совместного бизнес-форума, который намечено провести в Милане в рамках официального визита президента Туркменистана.

Стороны, отмечая положительную динамику развития отношений, высказались за дальнейшее укрепление связей в различных направлениях, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Госкомстата Туркменистана, в совокупном экспорте по странам наибольший прирост за январь 2019 года по сравнению с январем 2018 года отмечен у Италии - более чем в десять раз. Внешнеторговый оборот с Италией в последние годы составлял ежегодно около 1,5 миллиарда долларов США с существенным преобладанием в нем туркменского экспорта.

Ключевыми векторами наращивания сотрудничества две страны называют топливно-энергетический сектор, торговлю, транспортно-коммуникационный комплекс, сельское хозяйство. Присутствие итальянского бизнеса заметно в нефтегазовом секторе. В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет.

Речь идет о контрактной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны. Компания также проявила недавно интерес к исследованию морских блоков 19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.

Примечательно, что руководство Eni ранее на переговорах с Туркменистаном заявляло о своем желании в долгосрочной перспективе оказать содействие с выходом туркменского газа на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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